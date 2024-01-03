Вартість оформлення ID-картки та інших документів змінилася: нові ціни

Вартість ID-картки та посвідок на проживання змінилася через здорожчання бланків.

Вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства з 1 січня 2024 року змінилася. Причиною стало підвищення ціни на бланки цих документів "Поліграфічним комбінатом "Україна".

Про це інформує МВС України.

Відтак, вартість оформлення паспорту у вигляді ID-картки тепер складає:

протягом 20 робочих днів - 504 грн,

протягом 10 робочих днів - 874 грн.

Однак такі ціни діють лише на період воєнного стану. Через 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану вартість складатиме 626 грн.

Водночас перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки є безкоштовним.

Вартість оформлення посвідчення на постійне проживання в Україні протягом 15 робочих днів відтепер складає 1151 грн, посвідки на тимчасове проживання - 1396 грн, а посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон - 6867 грн.

Вартість оформлення документів / Фото: МВС

Вартість оформлення документів / Фото: МВС

Вартість оформлення документів / Фото: МВС

Вартість оформлення документів / Фото: МВС

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляли, що потрібно для оформлення закордонного паспорта в Україні, скільки це коштує та як оформити закордонний паспорт дитині.

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