Вартість проїзду у тролейбусах Херсона здорожчає раніше запланованого

Вартість проїзду у тролейбусах Херсона здорожчає раніше запланованого

Проїзд у тролейбусі коштуватиме 6 гривень.

Нові тарифи на проїзд у херсонських тролейбусах почнуть діяти раніше. Тижнем раніше виконком міськради проголосував за встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

3 лютого виконком міської ради вніс зміни до свого рішення про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту. З тексту документу виключили абзац, у якому йдеться про набрання чинності тарифу на проїзд у міських тролейбусах у розмірі 6 грн від 1 липня.

Відтепер нові тарифи на проїзд у електротранспорті діятимуть з моменту опублікування рішення.

Раніше стало відомо, що виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Проїзд у тролейбусі коштуватиме 6 гривень.

Учасники бойових дій вимагають повернути пільги на проїзд у транспорті

Нагадаємо, востаннє платню за проїзд у транспорті Херсона підвищували у серпні 2021 року.