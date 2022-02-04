Вартість проїзду у тролейбусах Херсона здорожчає раніше запланованого

Проїзд у тролейбусі коштуватиме 6 гривень.
Нові тарифи на проїзд у херсонських тролейбусах почнуть діяти раніше. Тижнем раніше виконком міськради проголосував за встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.
Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.
3 лютого виконком міської ради вніс зміни до свого рішення про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту. З тексту документу виключили абзац, у якому йдеться про набрання чинності тарифу на проїзд у міських тролейбусах у розмірі 6 грн від 1 липня.
Відтепер нові тарифи на проїзд у електротранспорті діятимуть з моменту опублікування рішення.
Раніше стало відомо, що виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Проїзд у тролейбусі коштуватиме 6 гривень.
Нагадаємо, востаннє платню за проїзд у транспорті Херсона підвищували у серпні 2021 року.
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