Вартість великоднього кошика у 2023 році: який продукт подорожчав найбільше

У 2023 році вартість кошика до Великодня зросла на 30%. Найбільше додали в ціні яйця.

Про це йдеться у звіті Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Цьогоріч вартість великоднього кошика становить 797 гривень, що на 29,5% більше, ніж у 2022-му.

В інфографіці можна побачити, скільки коштуватимуть паска, буженина, яйця та алкоголь у 2023 році.

Статистику розробили на основі онлайн-цін декількох продуктових мереж України.

Офіс ефективного регулювання

За даними BRDO, найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більш ніж удвічі.

"Ця тенденція триває ще з минулого року та пов’язана зі скороченням поголів’я, подорожчанням кормів та ускладненою логістикою. Водночас на 12% подешевшало борошно — один із ключових інгредієнтів паски, який враховано в її вартість", — пояснює Наталія Герасименко, експертка сектору "Сільське господарство" Офісу ефективного регулювання BRDO.

Яйця здорожчали аж на 134,7%, далі за шкалою подорожчання — мʼясо (+29,86%), паска (+26,08%) та алкоголь (+4,27%).

Вартість паски на інфографіці відображає витрати на її приготування вдома з таких інгредієнтів: борошно, молоко, вершкове масло, яйця, цукор.

Нагадаємо, цього року Великдень припадає на 16 квітня. Експерти зазначають, що купівельна спроможність українців з середнім доходом дуже обмежена, особливо в постраждалих областях.

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