Вартість залізничних квитків зміниться: хто платитиме більше від 25 квітня

Для кого зміниться вартість залізничних квитків

Реклама

"Укрзалізниця" запроваджує зміни у формуванні вартості проїзду, переходячи на модель динамічних цін. Вже від 25 квітня вартість подорожі не буде фіксованою, а залежатиме від низки факторів, що дозволить пасажирам впливати на кінцеву ціну через планування своїх поїздок.

Від чого буде залежати вартість квитка

Відтепер ціна квитка формуватиметься індивідуально для кожного рейсу, враховуючи кілька ключових показників:

Сезонність та дні тижня. Запроваджується 16 сезонних зон, серед яких найдорожчим місяцем для подорожей стане серпень. Також ціна залежатиме від дня відправлення, найбільш економними будуть поїздки у вівторок та середу, тоді як у пікові дні — п’ятницю та неділю — вартість буде найвищою.

Реклама

Час купівлі та заповненість. Система стимулює пасажирів купувати квитки заздалегідь, адже що раніше придбано квиток, то меншою буде сума. Крім того, ціна автоматично зростатиме в міру заповнення вагона — що менше залишається вільних місць, то дорожчими вони стають.

Хто платитиме більше

Нова система динамічного ціноутворення діятиме не для всіх пасажирів. Вона охоплює виключно преміумсегмент внутрішнього сполучення, а саме вагони класу СВ (люкс) та перший клас поїздів Інтерсіті.

Для пасажирів, які подорожують у купейних, плацкартних вагонах або в другому класі Інтерсіті, вартість проїзду залишиться на попередньому рівні.

Окремі зміни вже почали діяти для закордонних поїздок. Починаючи від 18 квітня, вартість квитків у вагонах класу СВ (люкс) для міжнародних поїздів зросла на 20%. Це підвищення вже зафіксоване в системі продажів та стосується всіх напрямків за межі країни, де курсують вагони такого типу.