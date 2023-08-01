"Варто розробити спеціальну серію горілки": реакція ОП на ядерні погрози Медведєва

В Офісі gрезидента прокоментували п'яні фантазії Дмитра Медведєва. Там вважають, що для нього варто розробити унікальний алкогольний напій.

Про це у своєму телеграм-каналі написала радниця з питань комунікацій Керівника ОПУ Дар'я Зарівна.

"Для Медведєва варто було б розробити спеціальну серію горілки у вигляді ракети-носія ядерної бомби. Щоб він, коли випивав, міг кидати цю пляшку в стінку і відчувати "вєлічіє", – зауважила Зарівна.

Як відреагували у США

Поплічник кремлівського диктатора отримав чергову відсіч від наших партнерів. Так, США розглядатимуть використання РФ ядерної зброї на території України як напад на блок НАТО. Таку заяву зробив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у своєму твітері.

"Час протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення до України не працює, вийти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті", – наголосив Грем.

Нагадаємо, путінський посіпака Дмитро Медведєв вчергове пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Мовляв, Росія буде змушена це зробити в разі успіху контрнаступу ЗСУ. Крім того, він цинічно закликав світ молитися на російських солдатів, які буцімто "не дають спалахнути світовій ядерній пожежі".

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