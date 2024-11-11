Українцям варто затягнути паски: які продукти подорожчають узимку

Через низку факторів, які впивають на ціноутворення, в Україні спостерігається тенденція здорожчання продуктів.

Про ціни на овочі, хліб та низку інших продуктових товарів, які уже б'ють по гаманцях українців – дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Підвищення цін на продукти найближчими місяцями – неминучі

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, українцям слід очікувати дорожчання продуктів.

За його даними, серед продуктів, на які ціни будуть зростати: хлібобулочні вироби, фрукти та овочі. Причини – чергові можливі відключення електроенергії, а також необхідність забезпечення умов зберігання цих продуктів.

Зі слів Висоцького, є більш чутливі до електропостачання продукти. Наприклад, частка енергоносіїв у кінцевому виробництві хлібобулочних виробів є значною, тому відключення впливають на ціни.

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Більшість фермерів в Україні зауважують, що на ціну впливає й зміна клімату: затяжна посуха, рясні дощі.

Серед лідерів дорогих продуктів узимку є молочні продукти, яйця та м’ясо. Бо не сезон та й зберігати продукцію складніше, пояснюють самі фермери. Але от з овочами історія мала б бути зворотня. Восени врожаю у засіках найбільше.

Та от цьогоріч зміна в ціні найвища, йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН.ua Ірини Кондрачук.

Серед рекордсменів – ріпчаста цибуля, яка за рік здорожчала на понад третину. Удвічі більше за неї набрав у ціні буряк. На 127% стала дорожчою морква. На 244% - картопля. У понад три з половиною рази подорожчала білокачанна капуста, порахували експерти Українського клубу аграрного бізнесу.

Варто відзначити, на українському ринку, за понад тридцять років роботи стрімке подорожчання сировини, тобто, молока, тут фіксують вперше. Плюс 35% за рік.

"Процес інфляції затронув те, що зросли ціна на інгредієнти, закваски, термоупаковку, яку ми використовуємо в процесі виробництва", - каже фінансова директорка молокозаводу Ольга Сніжко.

На одному із молокозаводів кажуть, що купили генератор, а це - додаткові витрати. Тому молокозаводи намагаються оптимізовувати витрати.

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На прилавках магазинів знову з’являться "золоті" яйця

Традиційно, період зростання цін на яйця припадає на початок холодів, тобто на жовтень та листопад.

Підвищення цін обумовлено сезонним фактором та підвищенням цін на корми для птиці, повідомив Тарас Висоцький.

За його словами, у холодну пору року кури стать менш продуктивними, зокрема, на фермах оновлюють їхнє поголів’я. Здорожчання кормів – один із важливих факторів, що впливають на формування ціни: високі ціни на зерно після відновлення експорту підвищили собівартість виробництва яєць, оскільки зернові культури становлять основну частину кормів. Хоча це й збільшує доходи фермерів, дорожчі корми підвищують кінцеву вартість яєць.

За прогнозом міністра, згодом вартість яєць може знизитися, за умови стабільної роботи енергосистеми.

"Практика дворічної давнини показала, що початок листопада – це пік і потім є поступове вирівнювання і зниження цін на яйця. Однозначно після нового року це буде зниження дуже часто і карбувальне",– зазначив він.

Втім, російські окупанти продовжують обстрілювати важливі та стратегічні об’єкти України, що призводить до позапланових відключень світла. Саме так сталося у ніч проти 11 листопада. Зранку застосували аварійні відключення на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині.

Як прогнозує здорожчання яєць та мʼяса курятини на 10–15% протягом осіннього-зимового періоду заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, на зростання цін впливатиме зменшення кількості врожаю, що теж став дорожче через відповідний дефіцит.

Не хлібом єдиним

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів та очільник компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко зауважив, що Упродовж листопада ціни на хліб у роздрібній торгівлі можуть зрости ще на 10-15%. Інакше виробники будуть змушені скорочувати обсяги постачань до магазинів.

Варто зауважити, в жовтні хліб уже здорожчав на 5-10%. Юрій Дудченко пояснив, що торішніх запасів пшениці більше немає, а продовольча пшениця нового врожаю активно експортується. Через це її ціна на внутрішньому ринку зростає, а виробники продають зерно малими партіями або навіть затримують його в очікуванні ще вищої ціни. Це впливає на стабільність постачання борошна для виробників.

Ціни ростуть на все! Продукти будуть у дефіциті?

Через посуху, цьогорічний врожай картоплі зменшився на 18% через посуху. Однак, за словами представника Кабміну Тараса Висоцького, поточні ціни на картоплю тримаються на рівні 20 грн/кг на оптовому ринку та 30 грн/кг у роздрібній торгівлі протягом останніх двох тижнів. Ці показники вже покривають собівартість виробництва та дозволяють здійснювати імпортні операції.

На противагу картоплі, в Україні спостерігається стрімке зростання цін на тепличні огірки. Експерти пов'язують це з дефіцитом продукції на внутрішньому ринку через обмежену пропозицію від місцевих виробників.

Наразі тепличні огірки в Україні пропонуються в середньому на 29% дорожче, ніж торік у цей же період. Такий рівень цін є найвищим за останні 7 років спостережень.

Не відстає у здорожчанні й морква. Популярний овоч вже обігнав за ціною картоплю і, здається, став найдорожчим у борщовому наборі, пише спеціалізоване видання EastFruit.

За даними аналітиків, за останній місяць ціни на моркву збільшились на 11%. А в порівнянні з тогорічними цінами на початку листопада, морква здорожчала в середньому в 3,7 раза.

Чого чекати взимку

Як прогнозує, очільник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб", Олег Пендзин, продукти будуть зростати у ціні й надалі.

Серед чинників, що впливають на це – військові дії, інфляція, а також збільшення акцизів і податків.

"Найнижчі ціни в нас у серпні-вересні. Потім усе зростає в ціні – це видно за овочами борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні – це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", – сказав він.

Як зауважив аналітик Данило Монін, незабаром значно зростуть ціни на найдоступніші продукти. Це будуть не лише овочі із так званого "борщового набору", а й хліб, макарони, крупи та інші товарів. Основними факторами, що сприяють зростанню цін, є два аспекти.

На думку експерта, підвищення акцизів на паливо призведе до здорожчання логістики. Це особливо позначиться на недорогих продуктах, оскільки витрати на транспортування одного кілограма становлять значну частку в їхній кінцевій вартості.

Зокрема, зниження доходів населення впливає на зміни в харчових звичках українців. Люди змушені переглядати свій раціон, що також позначається на продуктах, які вони купують.

Нагадаємо, експерт Олег Попенко заявив, що 2025 року слід очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.

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