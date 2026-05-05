Предстоятель Православної Церкви України, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відзначив високими церковними нагородами колектив приватної фірми « Петро Великий » та її керівницю Аллу Ландар.

Визнання на найвищому рівні від ПЦУ

Під час урочистої церемонії в резиденції Митрополита, колектив ПФ «Петро Великий» отримав орден святого великомученика Юрія Переможця. У грамоті до ордена йдеться про те, що нагородою відзначають за віддане служіння Богові й Україні та жертовність у захисті добра і правди.

Особисто Алла Ландар , відома меценатка, громадська діячка та благодійниця, отримала орден святого рівноапостольного князя Володимира І ступеня. Нагородами були відзначені також працівники підприємства, чия щоденна праця є прикладом високого професіоналізму та милосердя.

«Компанії „Петро Великий“ вже 32 роки і нагороди для мене та всього колективу — велика честь. З початку російської агресії ми насправді обрали шлях служіння людям. Дякуємо Митрополиту Епіфанію за визнання. Така відзнака — ще й данина пам’яті моєму батькові, на честь якого назване підприємство. Це насправді надихає і мотивує, адже повага — те, що дає нам сили рухатися далі. Ми надалі продовжимо працювати, нести добро та надію людям. З вірою у нашу Перемогу приймаємо ці відзнаки», — так Алла Ландар прокоментувала отримані від Епіфанія нагороди.

Компанія «Петро Великий» — давно про служіння людям

ПФ «Петро Великий» — це єдине вітчизняне підприємство, що стало свого часу повноправним членом провідних світових організацій, зокрема, Світової Федерації Похоронних Операторів (FIAT-IFTA), Європейської Федерації Похоронних Послуг (EFFS) та Національної Асоціації Директорів Похоронних Будинків США (NFDA). Разом з тим, Алла Ландар стала єдиною жінкою, яку відзначили званням «Заслужений працівник сфери послуг України» і стала єдиною представницею Європи у FIAT-IFTA і американській NFDA. Саме завдяки колективу компанії світ дізнався, як українське підприємство може диктувати глобальні стандарти у своїй галузі.

Діяльність «Петра Великого» стала прикладом того, як професійний обов’язок трансформується у високу місію. Масштаб благодійної діяльності компанії важко переоцінити: з 2014 року «Петро Великий» — це потужний двигун допомоги фронту, вже понад 10 років передає реанімобілі, комп’ютерні томографи (КТ), магнітно-резонансні томографи (апарати МРТ), генератори та амуніцію. Свого часу Алла Ландар особисто була залучена до організації порятунку бійців під час Іловайської трагедії та звільненню полонених.

Компанія організовує церемонії прощання із загиблими захисниками безкоштовно і забезпечує насправді державний рівень почестей для кожного воїна.

Діяльність підприємства тісно пов’язана з підтримкою ветеранів, поранених та опікою над майбутньою елітою війська — вихованцями Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Місія компанії — не лише меценатство, допомога, а й активна співпраця з церквою. Кожна благодійна справа «Петра Великого», кожен відновлений храм — це його внесок у фундамент нової України, яка постане після Перемоги у цій великій війні.

