VARUS запускає космічний Сирний фестиваль Новини компаній

З 2 по 15 жовтня мережа супермаркетів VARUS запрошує гостей на восьмий Сирний фестиваль, який цього року пройде під темою «Космос. Галактика сирних планет». Подія приурочена до Всесвітнього тижня космосу й символізує постійне зростання та розширення «сирного Всесвіту» VARUS.

VARUS запускає космічний Сирний фестиваль

Фестиваль традиційно збирає дедалі більше виробників і постачальників, відкриває для покупців нові країни й бренди. Цього року на гостей чекає понад 400 товарів та сири більш ніж із 20 країн світу — від класичних твердих сортів до ніжних кремових делікатесів.

Особливістю Сирного фестивалю стане поява ексклюзивних позицій, яких немає на полицях у звичайний час і які можна знайти лише у VARUS. Це унікальна нагода для справжніх гурманів вирушити у «космічну» подорож крізь тринадцять сирних планет та відкрити для себе нові смаки.

«Сирний фестиваль у VARUS — це вже добра традиція, і ми раді, що з кожним роком він стає масштабнішим. Цьогоріч ми підготували для гостей справжню гастрономічну експедицію: понад 400 товарів, ексклюзивні сири з різних країн та знижки до -50 %. Ми прагнемо, аби покупці відкривали нові смаки й відчували себе дослідниками в нашій сирній галактиці», — коментує Дарина Палагута, директорка департаменту управління товарною категорією фреш. 

Протягом двох тижнів на гостей чекають не лише нові відкриття, а й приємні ціни. Організатори запрошують відмітити у календарі ці дати, адже сирніше вже й не вигадаєш.

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.

