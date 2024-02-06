Варвари, як вони є: росіяни у Маріуполі хочуть знести будівлю з унікальною мозаїкою (фото)

Окупанти розпочали демонтаж будівлі "Будинку зв'язку" у Маріуполі. Через це під загрозою знищення опинилася унікальна мозаїка.

Про е повідомила Маріупольська міська рада.

Унікальна мозаїка, "Будинок зв'язку", Маріуполь

Як зазначається, монументальне панно на "Будинку зв'язку" з'явилося в Маріуполі в 1964 році. Автор роботи "Підкорювачі космосу" – маріуполець Віктор Арнаутов. Вона стала другою мозаїкою у місті.

"Для росіян та колаборантів не має жодної цінності в історії та культурі нашого рідного міста. Вони знищили музеї, мозаїки, історичні будівлі. Усе, що ми дбайливо цінували та зберігали", – йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що жителі Маріуполя скаржаться на відсутність великої кількості "вузьких" спеціалісті та проблеми з обладнанням у місцевих лікарнях. Ба більше, люди не можуть отримати допомогу навіть від "швидкої".

Читайте також: