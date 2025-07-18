Незаконні розкопки в Криму / © Національна поліція України

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Група російських археологів проводить незаконні розкопки на території архітектурно-археологічного комплексу «Стародавнє місто Пантікапей» у місті Керч. Це призвело до часткового руйнування об’єкта культурної спадщини України.

Про це повідомили у Нацполіції.

Як встановило слідство, після тимчасової окупації півострова розпочалися незаконні археологічні розкопки з метою пошуку та привласнення цінних артефактів національного значення.

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Злочинна діяльність російських копачів відбувається під керівництвом завідувача відділу археології античного світу державного музею образотворчих мистецтв в Москві Володимира Толстикова.

Його прізвище українські правоохоронці у своєму повідомленні не називають, але судячи із опублікованого фото та обставин справи, йдеться саме про нього.

Російський археолог Володимир Толстиков / © Національна поліція України

Російському археологу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 298 ККУ (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

«Незаконні археологічні роботи тривають, а об’єкти, що мають неповторну цінність для історії України, зазнають непоправних руйнувань. Такі дії становлять загрозу українській історичній спадщині», - наголосили в Нацполіції.

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Нагадаємо, нещодавно у парку левів «Тайган» у Криму постраждав його власник, колаборант Олег Зубков, на якого напали звірі.