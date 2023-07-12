"Вас мочить нада, бо через вас війна": на Черкащині 21-річний чоловік побив військового на милицях

У селі Шрамківка Черкаської області 21-річний хлопець побив військового на милицях. Він звинувачував пораненого захисника України в тому, що, "мовляв, триває війна".

Про це повідомила місцева волонтерка Тетяна Сила та підтвердили в поліції Черкаської області.

21-річний чоловік побив, а підлітки ще й кидали камінням

Вона зазначила, що подія сталася в селі Шрамківка Черкаської області на зупинці громадського транспорту. Там 21-річний хлопець накинувся на військового, який пересувався на милицях, і побив захисника України.

"Вийшла з маршрутки і бачу таку картину: військового зі слідами поранень б'є ногами на проїжджій частині якийсь недоліток років двадцяти, і з його вуст звучить фраза: "Ви, ЗСУшники, кон**ні, вас мочить нада, із-за вас війна". Підбігли люди, які були неподалік, відтягнули його, допомогли піднятися військовому, бо він пересувається з милицею. Цей покидьок комусь телефонує і кричить, що зараз із Києва приїдуть пацани і вас порішають", – написала місцева жителька.

21-річний нападник на військового / Скриншот з відео

Вона зазначила, що після того, як воїну вдалось піднятися, підлітки, орієнтовно 12-ти років, почали ще й кидати у воїна каміння.

Військовий отримав тяжке поранення в гарячих точках

Тетяна зазначає, що постраждалим є її однокласник, який від перших днів війни захищає Україну. Він був у гарячих точках – Соледарі та Бахмуті. Вона наголосила, що чоловік розплакався через образу.

"Пройшовши пекло війни снайпером, він отримав множинні осколкові поранення, сильну контузію. Після госпіталю його, як і багатьох інших, вивели поза штат зі смішними 850 грн грошового забезпечення, поселивши в якомусь лісгоспі посеред лісу й боліт у приміщенні колишньої школи без умов для проживання. Про адекватну реабілітацію не йдеться. Сані надали відпустку, він приїхав у рідне село, зустрівся із друзями. А тут ось така ситуація", – повідомила волонтерка.

Реакція поліції та нападника

У поліції Черкаської області напад на військового підтвердили. Там повідомили, що вони встановили дані нападника. Це – 21-річний житель села Шрамківка Черкаської області.

"Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження військовому завдав 21-річний місцевий житель. На даний час потерпілий військовослужбовець перебуває в лікарні. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", – повідомили в поліції.

Після розголосу та скандалу 21-річного хлопця привезли до госпіталю, де він на колінах перепросив у пораненого воїна.

Нагадаємо, житель Кіровоградської області вступив до ПВК "Вагнер" та воював проти ЗСУ.

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