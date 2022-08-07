"Вас треба нищити, як евреїв": росіянка в Німеччині напала на біженку з України з дитиною (відео)

Спершу вона нахамила 2-річній дитині, а далі заходилася ображати її матір.

Про це Оксана з України розповіла в своєму інстаграмі.

За словами українки, з початком російського вторгнення вона з дитиною вимушено виїхала до Німеччини і зараз мешкає і працює в місті Бад-Вісзее.

Вчора вона з дитиною відпочивала на дитячому майданчику біля води. Вона саме відволіклася на телефонну розмову, коли почула, як росіянка звертається до її сина.

"Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої монатки і уй*буєш нах*й в свою х*хляндію. І мамашку свою прихопи", - сказала до хлопчика росіянка.

За словами жінки, вона відреагувала на репліку на адресу дитини.

"Вона почала мене лаяти, мовляв, ми "з х*хлятських морд прийшли масово", "смердючі х*хли", "вас треба винищити, як євреїв" і що "Росія скоро буде всюди, від Москви до Мюнхена". Тоді вона сказала своїй трирічній доньці, що ми "хохли", і дівчина одразу ж бризнула на мого сина, вибиваючи ногами воду з пісочниці. Після цього жінка почала викидати з пісочниці іграшки мого сина. Він почав плакати, я почав його заспокоювати, а жінка почала говорити, що Путін все робить правильно і ми збираємося винищувати нашу Х*хляндію. Вона сказала, що колись Гітлер мав рацію, коли вбивав євреїв, а тепер Путін робить правильно, знищуючи нас", - розповідає Оксана.

Коли росіянка помітила, що її знімають, одразу почала відмовлятися від своїх слів, мовляв "розмовляла з природою".

Росіянка виявилася емігранткою, яка виїхала до Німеччини 20 років тому. Оксана звернулася до правоохоронців, щоб ті дали оцінку діям росіянки. Поліціянти пообіцяли встановити її особу.

Нагадаємо, що облизу окупованого Куп'янська школярка зірвала український прапор з будинку культури.

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