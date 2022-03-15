"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя": в РНБО розповіли про новий вид інформаційної загрози

Виявити ботів можна за однаковими типовими повідомленнями.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про новий вид інформаційної загрози - боти намагаються у соцмережах дізнатися про наслідки бомбардувань.
Про це повідомляють у Центрі.
"Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню. Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями", - йдеться в повідомленні.
Українців просять в жодному разі не повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладати відео в момент удару.
"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Миколаєві російські окупанти активізували поширення фейкових повідомлень серед громадян. Мета повідомлень, які розсилають боти, - посіяти паніку серед населення. Громадян закликають не довіряти такій інформації.