Ваш паспорт треба змінити, якщо побачите це: які пошкодження роблять документ недійсним

Коли паспорт стає недійсним

Інколи з нашими документами можуть траплятися дивні речі, наприклад, його обмалювала дитина, погризла собака чи паспорт залило водою. В яких випадках паспорт вважається недійсним і його потрібно терміново змінити?

Про це розповіли у Державній міграційній службі.

В яких випадках паспорт вважається недійним

Паспорт може постраждати від багатьох зовнішніх факторів. У деяких випадках він стає недійсним. Найчастіше паспорти страждають від дитячої творчості, дощу чи інших пошкоджень.

У Державній міграційній службі пояснили, що паспорт громадянина України вважається пошкодженим та підлягає обміну у кількох випадках:

паспорт чи фотокартка мають пошкодження;

у паспорті відсутня чи пошкоджена частина фото/сторінки, яка допомагає ідентифікувати людину візуально, прочитати прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі;

на паспорті пошкоджено перфоровану серію та номер, реквізити паспорта встановити неможливо;

у паспорті є виправлення, зокрема персональних даних, найменувань органу, штампа, печатки;

на паспорті у вигляді ID-картки з’явилися пошкодження, які не дають зчитати документ та внести зміни до інформації безконтактного електронного носія.

У разі якщо ваш паспорт був пошкоджений через одну з цих причин, його необхідно замінити, адже він не вважається дійсним.

Чи потрібно здавати старий закордонний паспорт і що робити, якщо він загубився

Нагадаємо, зазвичай при оформленні нового закордонного паспорта старий анулюють і забирають, адже за законом громадянин України може мати не більше двох таких документів одночасно. Паспорт підлягає анулюванню, якщо у нього закінчився термін дії, ви змінили прізвище чи інші дані або просто вирішили отримати новий документ замість попереднього.

Проте старий паспорт можна залишити собі, якщо написати відповідну заяву. Це дозволяється у випадках, коли в документі залишилися чинні візи або якщо він потрібен для продовження посвідки на проживання за кордоном. Тоді працівники міграційної служби або консульства повернуть його вам після офіційного анулювання.

Якщо ви втратили закордонний паспорт або його викрали під час перебування в іншій країні, головне — не панікувати. Спершу необхідно звернутися до найближчого відділення місцевої поліції, щоб отримати офіційну довідку або протокол про цей інцидент.

З цією довідкою слід звернутися до українського консульства або посольства для оформлення «білого паспорта» (посвідчення особи на повернення в Україну). Бажано мати при собі будь-які інші документи, що підтверджують особу, наприклад, внутрішній паспорт.

Якщо ж жодних документів немає, консул самостійно зробить запит в Україну для підтвердження ваших даних, після чого видасть посвідчення для перетину кордону.

