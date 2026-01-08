ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
163
2 хв

"Ваш поїзд вас почекає": історія, як залізничники врятували новорічну подорож багатодітної матері

У Жмеринці затримали рейс, щоб прийняти пасажирів із запізнілого поїзда.

Руслана Сивак
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © соцмережі

У Мережі шириться історія про новорічне диво, яке трапилося з користувачкою у соцмережах Аліни Смирновою. На станції Жмеринка потяг затримали спеціально для того, щоб пасажирка з трьома дітьми встигла на пересадку після вимушеної зупинки через «замінування».

Про це Аліна Смирнова поділилась у соцмережах.

За її словами, історія трапилася 1 січня 2026 року. Аліна Смирнова разом із трьома дітьми прямувала до Карпат із пересадкою у Жмеринці. Через повідомлення про мінування поїзд простояв у полі під Києвом майже дві години. Жінка була впевнена, що запізниться на наступний рейс і буде змушена ночувати в чужому місті з малими дітьми.

Однак після звернення до провідниці запустився складний ланцюжок координації: начальник поїзда зв’язався з вокзалом Жмеринки, а ті — з керівництвом наступного рейсу. Коли потяг нарешті прибув до станції пересадки, пасажирів уже чекали.

«За якийсь час начальник поїзда зайшов до нас у купе особисто й сказав: „Мені потрібно вас кудись пересадити. Я був на зв’язку з іншим поїздом — місць немає. Але ваш поїзд вас почекає, вони погодились“», — розповіла пасажирка.

Як зазначає авторка допису, вона не очікувала такої уваги до звичайної родини, адже вони не були офіційною делегацією чи групою.

«На пероні стояли працівники вокзалу в жилетах і гукали: „Це вони!“. Для розуміння: пересідала тільки я і троє дітей. Вони допомогли з валізою, провели до поїзда. Ми зайшли — провідниця подзвонила начальнику, що ми сіли, і поїзд одразу рушив», — згадує Аліна Смирнова.

Для героїні історії цей випадок став доказом того, що за великою структурою залізниці стоять люди з великим серцем.

«Те, що в моїй країні є такі люди, дає опору і віру у майбутнє», — підсумувала жінка.

