"Ваш родич у біді": у Хмельницькому мешканець "ЛНР" ошукав людей на 130 тис. грн

"Ваш родич у біді": у Хмельницькому мешканець "ЛНР" ошукав людей на 130 тис. грн

Довірливі українці не припиняють потрапляти на гачок шахраїв.

У Хмельницькому 36-річного жителя непідконтрольної Україні "ЛНР" визнали винним у шахрайстві та грабежі. Зловмисник потрапив за ґрати на п’ять років. Оскаржити вирок йому не вдалося.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що 36-річний шахрай перебував у Хмельницькому. Він вирішив працювати за схемою "ваш родич в біді", телефонувавши літнім людям.

Він переконував, що їхній родич потрапив в аварію й потребує дорогої невідкладної медичної допомоги. Жертви зловмисника довго не розмірковували. Вони погоджувалися передати йому гроші.

Втім, одна з потерпілих все ж засумнівалася у правдивості слів здовитсника. Вона відмовилась віддавати гроші. Тоді зловмисник вирвав купюри з її рук і втік. Шахрай ошукав п’ятьох хмельничан. Йому вдалося "заробити" 130 тисяч гривень.

Як повідомлялося, шахраї вигадали нову схему ошуканства українців під час війни. Вони почали розсилати українцям фейкові повідомлення, у яких йдеться про нібито виплати допомоги від держави. Проте, задля того, аби її отримати, треба пройти термінову "перевірку карток".

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