"Ваш родич у лікарні": у Миколаєві шахрай виманив у бабусі 9 тисяч гривень

Пенсіонерка не відразу зрозуміла, що стала жертвою афериста.

У Миколаєві бабусю обманули за схемою "ваш родич у лікарні". Шахраєві вдалося забрати у 81-річної пенсіонерки 9 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Пенсіонерка повідомила в поліцію про те, що на її стаціонарний телефон надійшов дзвінок, як їй тоді здалося від сестри, яка повідомила, що впала в колодязь і терміново потрібні кошти на лікування. Через деякий час до бабусі прийшов незнайомець і сказав, що вона може передати гроші через нього.

Оскільки тієї суми, яку назвав зловмисник у пенсіонерки не було, жінка зайняла частину у сусідки і віддала шахраєві 9 тисяч гривень. Уже пізніше постраждала зв'язалася з родичами і зрозуміла, що стала жертвою афериста.

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області встановили причетного до злочину. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисника затримали і вилучили грошові кошти потерпілої.

Триває досудове розслідування по ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України "Шахрайство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність афериста до аналогічних злочинів.

Нагадаємо, співробітники карного розшуку затримали 47-річну аферистку в Одеській області.



Новини України: в Київській області впіймали аферистку, яка вчинила принаймні 20 зухвалих пограбувань

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання