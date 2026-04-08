Ваш роутер могли "зламати" росіяни: в СБУ розповіли, як перевірити пристрій

Росія зламувала Wi-Fi роутери

Реклама

Служба безпеки України разом з ФБР та правоохоронними органами ЄС викрила масштабну схему російського шпигунства за українцями, американцями та громадянами ЄС через зламані Wi-Fi роутери.

Російська розвідка зламувала Wi-Fi роутери та шпигувала за людьми. Викрито численні факти зламу домашніх роутерів. Про це повідомили у СБУ.

Росіяни стежили за українцями через зламані Wi-Fi роутери

У Службі безпеки України поділилися, що вдалося викрити ГРУ РФ. Успіхів вдалося досягти завдяки співпраці з ФБР, польською контррозвідкою та правоохоронцями з ЄС.

Реклама

Так, фахівці провели скоординовану операцію з нейтралізації впливу російських розвідників в Україні та на територіях інших держав.

Російські розвідники зламували офісні та домашні Wi-Fi роутери (SOHO-обладнання) в Україні та за кордоном.

У матеріалах справи йдеться, що російські спецслужби «полювали» на роутери, що не відповідали новітнім протоколам безпеки.

Після проникнення до роутерів росіяни перенаправляли їх трафік через власну мережу DNS-серверів. Сервери перетворювали назви ресурсів Інтернету в їхні IP-адреси, що ідентифікували сервер призначення.

Реклама

Так, співробітники російської розвідки ставали буфером в онлайн-просторі. Вони отримували паролі, токени автентифікації, листи електронної пошти та іншу чутливу інформацію.

За нормальних умов вся ця інформація має бути захищена криптографічними протоколами SSL та TLS.

«Отримані відомості ворог планував використати для здійснення кібератак, інформдиверсій та збору розвідувальної інформації», — повідомляють у СБУ.

Хто міг потраждати найбільше

Найбільше працівники ГРУ РФ цікавилися персональними даними працівників та військовослужбовців державних органів, підрозділів Сил оборони України та оборонних підприємств.

Реклама

У результаті кібероперації було заблоковано щонайменше 100 серверів, виведено з-під контролю росіян сотні маршрутизаторів в Україні. Це послабило розвідувальні спроможності російської військової розвідки, а також запобігло знищенню обладнання на програмному рівні.

Нині СБУ співпрацює із західними партнерами, аби притягнути причетних до відповідальності.

Як перевірити свій роутер на злам

Працівники СБУ порекомендували українцям перевірити свої домашні Wi-Fi роутери на випадок зламу. Потрібно, аби роутер мав останню версію програмного забезпечення з усіма оновленнями безпеки.

Якщо вони не встановлені, цим потрібно зайнятися негайно.

Реклама

У випадку, якщо роутер оновити неможливо, краще його замінити. Після оновлення роутера обов’язково встановіть новий пароль та вимкніть можливість доступу до його панелі керування з мережі Інтернет. Перевірте підключення та видаліть всі підозрілі налаштування.