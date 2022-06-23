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"Ваша дочка у лікарні": на Хмельниччині шахрайка видурила у пенсіонерки 170 тис. грн

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"Ваша дочка у лікарні": на Хмельниччині шахрайка видурила у пенсіонерки 170 тис. грн

Фото: УНІАН

У Нетішині Хмельницької області поліцейські затримали шахрайку, яка видурила гроші у довірливої пенсіонерки. 

Зловмисниця за допомогою схеми "ваш родич у біді" ошукала 74-річну жінку. У пенсіонерки шахрайка видурила 170 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Потерпіла мешканка містечка повідомила поліцію, що шахраї виманили в неї всі заощадження. До пенсіонерки зателефонувала невідома особа. Вона назвалася лікарем, а потім повідомили, що її дочка потрапила в ДТП. Мовляв, вона перебуває в медичному закладі та потребує негайної дороговартісної операції.

Пенсіонерка налякалася, а тому в паніці повідомила свою адресу та суму заощаджень. Вже за декілька хвилин віддала всі кошти невідомій особі, що прибула "на допомогу".

Правоохоронцям вдалося впродовж кількох годин розшукали і затримали зловмисницю в сусідньому місті Славута. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

Як повідомлялося, у Хмельниькій області екскерівниці відділення поштового зв'язку оголосили про підозру. Зазначається, що у жовтні 2021-го в одному з відділень пошти Кам'янця-Подільського виявили нестачу коштів. Йшлося про 272 тис. гривень, якими заволоділа керівниця відділення.

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