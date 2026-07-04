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В українському сегменті соцмереж спалахнула бурхлива дискусія навоколо поїздки матері з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі.

Свою історію розповіла українка на імʼя Олена Нашилова (nashilovaalyona) у Threads.

Жінка стверджує, що поїздка на потязі Одеса-Харків була терміновою та вкрай необхідною для здоров’я її дитини.

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«Потяг Одеса-Харків, майже нереально купити квиток. Але я купила на верхню полицю. Бо знала, що ця поїзда крайнє необхідна для здоровʼя моєї дитини. І знаєте, це той випадок, коли я зрозуміла, що ніхто мені не пуступиться місцем з 10-ти місячною дитиною ще з самої покупки квитка. Так і сталося. Людяність — це найкраще, що є в людині. Як жаль, що в нашому суспільстві її майже не залишилося», — пише українка.

Жінка зазначила, що не шукає жалю чи хейту, а лише хоче попередити інших матусь, які «живуть у рожевих окулярах», про реалії подорожей. Олена також зверталася до провідниці, проте та лише розвела руками, зазначивши, що такі ситуації трапляються регулярно: «Ніхто мамам не поступається. Зараз люди навіть не дозволяють просто присісти на нижній полиці».

У коментарі думка українців розділилися. Одні висловили обурення з приводу такої ситуації і висловили свою підтримку матері.

Проте більшість стояли на тому, що дитина і її комфорт — це виключно відповідальність її батьків.

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Нагадаємо, недавно схожу історію розповіла пасажирка Діана Ковтун розповіла про свою подорож залізницею, під час якої вона разом із дитиною опинилася на верхньому місці, оскільки ніхто з попутників не запропонував їй помінятися місцями.

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