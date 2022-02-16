Ваша перемога – це наша перемога: відомі грузини записали емоційне відео на підтримку України

Ваша перемога – це наша перемога: відомі грузини записали емоційне відео на підтримку України

Відомі грузинські діячі політики, спорту та культури закликали усі цивілізовані країни "стати поруч з героїчним українським народом і державою", щоб зупинити агресора.

Відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, політики та інші публічні особи записали відеозвернення на підтримку України.

Ролик у Facebook опублікував грузинський телеканал Formula.

На тлі прапора України і звучання українського гімну до наших громадян звернулися актор Вахтанг Кікабідзе, співачка Ніно Катамадзе, шеф-кухар Міша Авсаджанішвілі, громадська активістка Татуша Арвеладзе, баскетболіст Георгій Цинцадзе, режисерки Кеті Мачаваріані та Саломе Джаші, сценарист Ніка Мзареулишвілі, засновник телекомпанії Formula Міша Мшвілдадзе, телережисер Міхеїл Гонгадзе, співзасновниця Kyiv Art & Fashion Days Софо Чконія, учасник дитячого "Євробачення" Ніко Каджаия, вчитель Ладо Абхазава, філософ Леван Гамбашидзе, експрезидент Грузії Георгій Маргвелашвілі, історик Юлон Гагошидзе та оператор Зураб Алавердашвілі.

"Брати і сестри, ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої і незалежної України. Узурпатору потрібне чергове кровопролиття в сусідній державі, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем.

Із надією спостерігаємо, що сьогодні весь світ як ніколи мобілізований і віримо, що людство повстане проти зла і не допустить несправедливості. Закликаємо та просимо в усіх цивілізованих країн, хто має можливість, силу і бажання зупинити агресора: стати поруч з героїчним українським народом і державою.

Віримо, що в цю історичну мить український народ буде твердим, єдиним і безстрашним, як це було завжди у важкі часи для України. У Грузії знають, що ваш успіх – це і наш успіх, ваша перемога – наша перемога, ваша свобода – це наша свобода. Ми разом проходимо цей складний шлях до свободи.

Населення Грузії завжди підтримувало і буде підтримувати Україну та український народ. Слава Україні! Героям слава! Нехай живе вільна Україна, нехай живе вільна Грузія!", – заявили відомі грузини.

Усі учасники цієї акції зачитували звернення українською мовою.