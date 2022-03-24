"Ваша свобода - наша свобода": президент Литви підтримав Україну в місячній боротьбі з російськими окупантами

Гітанас Науседа записав відеоролик підтримки українському народу.

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав народ України в його героїчній боротьбі проти російських окупантів.

Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в твітері.

"Дорогі брати і сестри, дорогий Володимире, героїчний український народе. Місяць тому на вашу країну жорстоко напала Росія. Сьогодні ви тримаєтеся гордо, твердо і вільно і готові дати відсіч загарбникам. Литовський народ вітає українських героїв. Ви, що змагаєтеся за кожну п'ядь рідної землі, є прикладом подвигу для всіх нас. Слава Україні - це те, чим всі захоплюються зараз. Ми також бачимо ганебні дії ваших ворогів. Їхні численні злочини зневажають та ненавидять в усьому світі. Незліченні жертви цієї війни не будуть забуті. Український народ відсвяткує свою перемогу. Ви боретеся хоробро, і ви - не самі. Кожна волелюбна людина чи країна готова вас підтримати. Литовський народ підтримує вас усіма можливими способами. Ваша боротьба - наша боротьба, Ваш біль - наш біль. А ваша свобода - наша свобода. За вашу і нашу свободу. Слава Україні", - сказав президент Литви.

Хоробрий український народе!

Ваша боротьба — це також і наша боротьба. Ваш біль — це наш біль. А ваша свобода — це й наша свобода.

За вашу і нашу свободу! Слава Україні!



Brave Ukrainian people,

Your fight is our fight. Your pain is our pain. And your freedom is our freedom. pic.twitter.com/X6EwMTIFfy — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 24, 2022

Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня, рівно місяць з того моменту, коли Росія вторглася на територію України.