Зловмисник / © pexels.com

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Зайві дозволи, які користувачі надають мобільним застосункам, можуть створювати ризики витоку особистої інформації. Зокрема, йдеться про листування та дані, пов’язані з банківськими застосунками.

Про це розповів експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко в ефірі «Київ24».

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За його словами, не варто автоматично надавати програмам доступ до всіх функцій смартфона — фотогалереї, мікрофона, геолокації тощо. Дозволи краще вмикати лише за потреби.

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«Якщо не надавати застосункам доступу до певних функцій, вони й надалі працюватимуть. Але окремі можливості будуть недоступні. Наприклад, ви не зможете завантажити фотографію без доступу до галереї», — пояснив експерт.

Денисенко наголосив, що будь-який застосунок потенційно може стати ціллю кібератаки. Якщо зловмисники отримають доступ до програми, існує ризик витоку даних із мобільного пристрою.

Тому фахівець радить перевіряти, для чого призначений застосунок і які саме дозволи йому потрібні.

Чи справді смартфони підслуховують розмови заради реклами

Експерт також пояснив, чому після розмови про певний товар користувачі нерідко бачать його рекламу в соцмережах.

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За словами Денисенка, це не обов'язково пов'язано з використанням мікрофона. Рекламні алгоритми збирають інформацію про інтереси людини, зокрема на основі раніше переглянутих сайтів і відео.

«Багато користувачів не помічають, що вже відвідували певні сайти або переглядали відеоролики про ці товари чи послуги», — зазначив він.

Водночас експерт пояснив, що для прихованого прослуховування необхідна відповідна програма, зокрема шпигунська. Сама по собі поява тематичної реклами не доводить, що смартфон записував розмову.

В Україні хакери зламали понад 100 сайтів для поширення вірусів

Нагадаємо, раніше Національна команда реагування на кіберінциденти CERT-UA повідомила про масштабну кампанію з поширення шкідливого програмного забезпечення через зламані українські сайти. Лише протягом вересня фахівці виявили понад 100 скомпрометованих вебресурсів.

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Зловмисники маскують віруси під перевірку «Я не робот». Користувачам показують підроблену сторінку Cloudflare та пропонують скопіювати й виконати команду на комп'ютері. У результаті на пристрій може встановитися шкідлива програма.

У CERT-UA попередили, що справжні системи CAPTCHA та Cloudflare не вимагають запускати командний рядок, PowerShell або виконувати сторонні команди. Якщо сайт пропонує такі дії, фахівці радять негайно закрити вкладку.

Хакери могли викрасти мільярди доларів із Binance

Нагадаємо, 29 жовтня з'явилася інформація про можливий масштабний злам криптовалютної біржі Binance. За даними аналітичної компанії TRM Labs, зловмисники вивели активи на суму 6,3 млрд доларів через десять блокчейнів. Експерти пов'язують атаку з північнокорейським угрупованням TraderTraitor.

У Binance підтвердили, що перевіряють повідомлення про потенційну проблему безпеки, однак сам факт кібератаки офіційно не підтвердили. Користувачів закликали остерігатися шахрайських повідомлень і не переходити за підозрілими посиланнями.

На тлі повідомлень про можливий злам криптовалютний ринок відреагував падінням цін. Зокрема, біткоїн подешевшав на 2,85%, а токен Binance BNB — на 8,03%.

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