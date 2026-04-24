ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

"Вашого брата обміняли": сестра захисника розплакалася після звістки про повернення з полону (відео)

До України з російського полону повернулося 193 захисників. Сестра одного з воїнів розплакалася під час дзвінка.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Сестра захисника отримала звістку про його повернення з полону

У рамках обміну полоненими, який відбувся 24 квітня, до України повернулося 193 захисників. Родичі українських військовослужбовців почали отримувати перші сповіщення про визволення своїх близьких.

Серед них — сестра одного з захисників, яка не стримала сліз, коли дізналася про повернення брата на підконтрольну Україні територію. Журналісти зафіксували цю емоційну реакцію жінки під час телефонної розмови.

«Вашого брата обміняли», — саме ці слова почула жінка від офіційних представників.

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, 24 квітня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. 193 військових Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту повернулися до України з полону в РФ.

Також ми писали, що для двох бійців визволення збіглося з їхнім днем народження. А деякі військові були незаконно ув’язнені в Чечні.

Один звільнений з полону воїн нарешті зустрінеться з дитиною, яка народилася і зростала без нього.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie