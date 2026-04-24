"Вашого брата обміняли": сестра захисника розплакалася після звістки про повернення з полону (відео)
До України з російського полону повернулося 193 захисників. Сестра одного з воїнів розплакалася під час дзвінка.
У рамках обміну полоненими, який відбувся 24 квітня, до України повернулося 193 захисників. Родичі українських військовослужбовців почали отримувати перші сповіщення про визволення своїх близьких.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Серед них — сестра одного з захисників, яка не стримала сліз, коли дізналася про повернення брата на підконтрольну Україні територію. Журналісти зафіксували цю емоційну реакцію жінки під час телефонної розмови.
«Вашого брата обміняли», — саме ці слова почула жінка від офіційних представників.
Нагадаємо, 24 квітня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. 193 військових Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту повернулися до України з полону в РФ.
Також ми писали, що для двох бійців визволення збіглося з їхнім днем народження. А деякі військові були незаконно ув’язнені в Чечні.
Один звільнений з полону воїн нарешті зустрінеться з дитиною, яка народилася і зростала без нього.