Вашингтон готує новий план щодо заморожених грошей Ірану: кому планують передати

Прапор Ірану / © Reuters

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Сполучені Штати розглядають варіант використання заморожених іранських активів для підтримки своїх союзників у регіоні Перської затоки.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерело, обізнане з перебігом внутрішніх обговорень.

За інформацією співрозмовника видання, американська адміністрація вивчає можливість спрямувати частину коштів Ірану на відновлення інфраструктури та усунення наслідків потенційних ударів Тегерана по країнах Перської затоки.

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Крім того, розглядається варіант використання цих активів для компенсації збитків, яких союзники Вашингтона вже зазнали через попередні дії Ірану.

Джерело стверджує, що міністр фінансів США Скотт Бессент доручив спеціальній робочій групі провести оцінку шкоди, завданої Іраном американським партнерам у регіоні.

Саме результати цієї оцінки можуть стати основою для визначення можливого обсягу виплат із заморожених іранських активів.

Водночас офіційний Вашингтон наразі не повідомляв про ухвалення остаточного рішення щодо подальшого використання цих коштів.

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Тема заморожених іранських активів залишається одним із ключових питань у відносинах між США та Іраном і продовжує посідати важливе місце в переговорах між сторонами.

Раніше повідомлялося, що посланці Трампа таємно відвідали ядерну лабораторію США, готуючись до переговорів з Іраном.

Ми раніше інформували, що Палата представників США ухвалила резолюцію проти війни з Іраном, вперше четверо республіканців підтримали демократів.

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