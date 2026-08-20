«Вася» у справі НАБУ «Форест Гамп»: слід може вести до відомого бізнесмена

НАБУ / © ТСН

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На аудіозаписах НАБУ і САП, оприлюднених у межах спецоперації «Форест Гамп», фігуранти під час обговорення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка згадують якогось «Васю».

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач припустив, що йдеться про бізнесмена Василя Астіона.

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За словами журналіста, ще на початку червня «Українська правда» писала, що до збору коштів на заставу за Галущенка може бути причетний Астіон. За даними джерел видання у бізнесових колах, наразі він нібито перебуває у Відні.

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Ткач також зазначив, що після тієї публікації сам Астіон зв’язувався з ним і заперечував будь-яку причетність до цієї історії.

«Зараз фігуранти, як ми чуємо, говорять про якогось Васю. І, судячи з голосу, ми можемо припустити, що на плівках також є і сам пан Астіон», — заявив журналіст.

Водночас Ткач наголосив, що це саме його припущення на основі записів та попередньої інформації видання.

За словами журналіста, із матеріалів справи також випливає, що до пошуку та внесення застави могли бути залучені бізнесмени, чинні та колишні депутати, представники Офісу президента та державний банк.

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Ткач вважає, що така кількість людей не могла діяти без відповідного сигналу згори.

«Очевидно, що всі ці люди не могли виконувати цю задачу без сигналу, і без прохання, і без команди керівництва держави», — заявив він.

Спецоперація НАБУ і САП «Форест Гамп» — що відомо

19 серпня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп». Правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, могли входити чинні та колишні народні депутати, а також посадовці Офісу президента.

Серед іншого, фігурантам закидають спроби встановити контроль над Sense Bank та легалізацію 150 млн грн для внесення застави у справі «Мідас» за Германа Галущенка.

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НАБУ також оприлюднило аудіозаписи розмов, у яких фігуранти нібито обговорювали фінансові операції в обхід фінмоніторингу, кадрові призначення та необхідність «систематизувати і контролювати» корупцію.

За даними ЗМІ, серед можливих фігурантів справи згадуються Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар, Максим Микитась та представники Sense Bank, зокрема відсторонений голова наглядової ради банку Микола Гладищенко. Усі твердження про їхню можливу причетність потребують підтвердження в межах слідства та судового розгляду.

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