Василь Костюк дав новий імпульс розвитку українського карате, - Іван Дутчак

Реклама

Про це заявив президент Української Федерації Карате Іван Дутчак в інтерв’ю для офіційного порталу УФК, підбиваючи підсумки 2025 року та окреслюючи плани Федерації на 2026-й.

“2025 рік став для українського карате по-справжньому історичним - як у спортивному, так і в медійному вимірі”, - зазначив Іван Дутчак.

За його словами, минулий сезон приніс Україні чемпіонку Європи Олександру Шолохову, чемпіона Всесвітніх ігор Різвана Талібова, а срібна медаль Андрія Заплітного на чемпіонаті світу підтвердила, що українське карате стабільно перебуває серед світових лідерів.

Реклама

Паралельно Федерація суттєво посилила медійну присутність - завдяки трансляціям змагань, співпраці з медіа та спільним проєктам із міжнародними партнерами. Це, зокрема, дозволило УФК увійти до топ-5 SBC Awards 2026 одразу в шести номінаціях та отримати дві нагороди - “Відкриття року” і “Визнання року” за результатами голосування експертів.

Говорячи про плани на 2026 рік, президент УФК наголосив, що цілі федерації залишаються незмінними та зафіксованими у Стратегії розвитку до 2030 року.

“Наш головний фокус - максимальне підвищення спортивних результатів. У 2026 році сподіваємось, що і жіноча, і чоловіча команди здобудуть ліцензії на командний чемпіонат світу, який відбудеться 20-22 листопада у Ханчжоу (Китай), і зможуть повернутися звідти з медалями”, - зазначив Іван Дутчак.

Великі очікування Федерація покладає й на молодіжну збірну. Після успішного чемпіонату світу 2024 року, де українці вибороли два золота та три бронзи, команда налаштована не лише повторити цей результат, а й перевершити його. Уже найближчим часом збірна кадетів, юніорів та молоді виступить на чемпіонаті Європи в Лімасолі.

Реклама

Окремо президент УФК підкреслив роль меценатської підтримки Василя Костюка, яка дала змогу системно працювати з усіма рівнями збірних та у 2025 році створити першу в Україні дитячу збірну з карате для спортсменів 10-13 років.

“Дитяча збірна - наш пріоритет у 2026 році. Ми хочемо максимально систематизувати роботу резервної команди, щоб діти відчули повну підтримку Федерації”, - наголосив Іван Дутчак.

До квітня 2026 року формування складу дитячої збірної відбуватиметься через кваліфікацію на шести всеукраїнських турнірах, після чого буде затверджено остаточний склад команди.

Крім того, УФК планує продовжити розвиток паракарате та дефлімпійського напрямку, посилювати медійну складову та залучати до карате ширшу аудиторію.

Реклама

“Роботи багато, але у нас сильна команда, чітке бачення і надійна підтримка. А це, як відомо, комбінація, яка рідко програє”, - підсумував президент УФК.