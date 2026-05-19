Василь Костюк підтримав дитячу резервну збірну України з карате, яка здобула 13 медалей на Sofia Open 2026

Про це повідомляється на офіційному сайті Української Федерації Карате.

Змагання проходили 9-10 травня у Софії та зібрали понад 2000 спортсменів із 16 країн - від юних каратистів до ветеранів. Загалом збірна України посіла перше місце у командному заліку, виборовши 132 медалі: 45 золотих, 34 срібні та 53 бронзові.

Дитяча резервна збірна України об’єднала спортсменів віком 10-13 років із Києва, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Харкова. Головним тренером команди є Олег Ястребов, до тренерського штабу також увійшли Дмитро Куксенко та Максим Зрибнєв.

Проєкт дитячої резервної збірної, який ініціював і фінансує Василь Костюк, дає юним каратистам можливість виступати на міжнародних турнірах, здобувати досвід і зростати в конкурентному спортивному середовищі. Завдяки такому системному підходу його вже називають одним із найцікавіших і найперспективніших у європейському карате.

“Ми не просто формуємо команду для окремого турніру - ми створюємо систему, яка допомагає вирощувати майбутніх чемпіонів України, Європи та світу. Особливо важливо підтримувати дітей із регіонів, які сьогодні живуть у надзвичайно складних умовах через війну. Для них спорт часто стає джерелом сили, дисципліни, віри у себе та у своє майбутнє”, - зазначив Василь Костюк.

Наступним міжнародним стартом резервної збірної стане етап Юнацької ліги у Поречі (Хорватія) у липні. Участь команди також відбудеться за підтримки Василя Костюка.

Нагадаємо, український бізнесмен Василь Костюк отримав почесне визнання від Української Федерації Карате за внесок у розвиток і підтримку юних спортсменів - йому було присвоєно чорний пояс та третій дан.

Також президент Української федерації карате Іван Дутчак раніше заявляв, що завдяки меценатській підтримці Василя Костюка українське карате вийшло на новий рівень.

