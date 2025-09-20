ТСН у соціальних мережах

Василь Костюк підтримав кампанію збору коштів на стипендії для дітей-атлетів військовослужбовців Актуально

Лицем кампанії стала українська каратистка з Чернівців Марія Гнесь (клуб “Лідер”).

Василь Костюк підтримав кампанію збору коштів на стипендії для дітей-атлетів військовослужбовців

Українська федерація карате (УФК) повідомляє про старт кампанії фандрайзингу на стипендії для українських дітей-спортсменів, чиї батько, мати або обоє батьків служать у Збройних силах України.

Мета кампанії – допомогти юним атлетам продовжувати заняття спортом, попри складні обставини, в яких опинилися їхні родини через війну.

Ініціатором кампанії стала американська співачка та волонтерка з українським корінням Келсі Кімберлін (Kelsie Kimberlin), яка від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні. Проєкт реалізується благодійним фондом Kelsie Kimberlin Foundation. Лицем кампанії стала українська каратистка з Чернівців Марія Гнесь (клуб “Лідер”), відома своєю принциповою позицією, коли вона відмовилась стояти на п’єдесталі разом із представницею країни-агресора.

Першим про підтримку великого і важливого проєкту заявив меценат, підприємець та основний спонсор УФК Василь Костюк. Його внесок став вагомим сигналом для старту кампанії та прикладом соціальної відповідальності бізнесу.

Зауважимо, що у кінці серпня у Києві відбулися зйомки відеокліпу на пісню “Чемпіон”, яку Келсі Кімберлін присвятила Марії Гнесь. Прем’єра кліпу очікується найближчим часом. Також команда Кімберлін готує документальний фільм про українських дітей-спортсменів, їхню боротьбу за перемоги на спортивних аренах і в житті під час війни.

