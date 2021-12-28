Ватажок окупантів Криму заявив про передавання українських портів у "федеральну власність" РФ

Ватажок окупантів Криму заявив про передавання українських портів у "федеральну власність" РФ

Керченським і Феодосійським морськими портами керуватимуть напряму з Москви, в обхід кримських колаборантів.

Ватажок окупантів у Криму Сергій Аксьонов заявив про "передавання у федеральну власність Росії" Керченського та Феодосійського морських портів, які є державною власністю України.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу тощо. Територія морської дирекції на сьогоднішній день розглядається для спільної експлуатації Кримсько-Сирійської судноплавної компанії", — сказав кримський "Гоблін".

Зазначимо, у ЗМІ повідомляли, що Сергій Аксьонов у 1990-х перебував у ОЗУ "Сейлем" і мав прізвисько "Гоблін". Він начебто був пов'язаний з організацією замовних вбивств своїх конкурентів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на першому саміті "Кримської платформи" 23 серпня 2021 року розповів, що збитки країни від російської окупації Криму налічують понад сто мільярдів доларів.

У грудні 2019 року тодішній міністр економіки України Тимофій Мілованов заявив, що прямі збитки від окупації Криму лише у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП України, а загальні втрати – від 50 до 150 млрд дол.

Нагадаємо, що український суд дозволив затримати ватажка окупантів Криму Аксьонова.

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