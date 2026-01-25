Папа Римський зробив заяву про закінчення війни в Україні: що сказав

Лев XIV / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з українцями, які потерпають від зимових холодів через обстріли енергетичної інфраструктури. Він закликав до посилення зусиль, щоб зупинити війну та допомогти цивільним, і помолився за всіх, хто страждає від наслідків бойових дій.

Vatican News

Під час недільної зустрічі з вірними Папа висловив глибоке співчуття українському народу, який зазнає значних труднощів через пошкодження енергетичних об’єктів, що залишають мільйони людей без тепла під час сильних морозів.

«Також і в ці дні Україна зазнає постійних обстрілів, що наражають все населення на зимовий холод. З болем стежу за тим, що відбувається, я близький до тих, хто страждає, і молюся за всіх них. Затягування бойових дій, з дедалі серйознішими наслідками для цивільного населення, поглиблює розлам між народами і віддаляє справедливий і тривалий мир. Заохочую всіх ще більше посилити зусилля з метою покласти край цій війні», — заявив Святіший Отець після проказування молитви «Ангел Господній».

Папа Лев XIV також нагадав, що нинішня неділя відзначається як Неділя Божого слова, ініційована його попередником Папою Франциском, щоб популяризувати знання Святого Письма та підкреслити роль Божого слова у житті християнських спільнот. Він подякував усім, хто працює над поширенням біблійних знань з вірою та любов’ю.

Крім того, Святіший Отець відзначив Світовий день хворих на проказу, висловивши підтримку всім людям, які страждають на цю хворобу, та тим, хто опікується ними й захищає їхню гідність.

