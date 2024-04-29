Важить менше 30 кілограмів: жительці Києва потрібна термінова допомога

Жительці Києва Ірині потрібна допомога: у неї суттєві проблеми зі здоров'ям та через голод її вага менше 30 кілограмів.

Про це у Facebook написала українська кінорежисерка, письменниця Ірина Цілик.

Ірина Цілик зазначила, що вона просить допомогти своїй знайомій, у якої великі проблеми зі здоров'ям та побутові негаразди.

"Ірина – моя ровесниця, філологиня, тонка світла людина. Заходиш до неї додому – купа книжок-добрих знайомих (Плужник, Стус, Тютюнник, сучасники). Крім книжок, немає майже більше нічого. Як так сталося? 2022-го Ірина з мамою пані Валентиною виїжджали з Києва. Поки їх не було, в домі прорвала труба, і їхню квартиру були вимушені відкрити. Відкрили, але не закрили. І коли дві жінки повернулися врешті додому, то побачили, що їхню квартиру жорстко розмародерили. Вкрали майже все – аж до виделок і зйомних кранів. Квартира сильно постраждала від потопу. Тепер вони живуть у незатишному приміщенні без плити (щось там перегоріло в ній), без холодильника (він замовк, хоча майстер не перевіряв, чи він точно зламався, – не було на це грошей). Але проблема не в цьому", - написала режисерка.

Ірина Цілик додала, що її знайома від початку війни волонтерила, проте згодом втратила роботу та залишись без коштів. Далі додались проблеми зі здоров’ям. Вона лікувалась, проте зіткнулась з браком грошей.

"Ірина з початку повномасштабної війни волонтерила, але вже два роки ніде не працює – спершу втратила роботу, а потім здоров’я. Вона завжди мала крихке здоров’я і великі проблеми з нирковою недостатністю, але минулої осені почалося якесь незрозуміле загострення, потім ще свого додав Covid, і її здоров’я капітально посипалося", - зазначила вона.

Окрім того жінка важить менше 30 кілограмів, оскільки часто голодувала.

"Її організм не приймає зараз більшість звичайної їжі, список можливих продуктів дуже обмежений, і, на жаль, більшість з них дорогі. А оскільки вони з мамою вже довгий час живуть лише на мамину пенсію, жінки потрапили в дуже скрутну ситуацію. На вуглеводній бідній дієті дійшло до страшного – Іра схудла до критичної ваги, почався авітаміноз, білкове голодування створило проблеми з м’язами - тепер їй віднімає ноги. І при цьому жінки не знали, куди звернутися, бо "війна, у людей довкола стільки проблем і трагедій, соромно просити про допомогу", - написала Ірина Цілик.

Оскільки вага в Ірини дуже низька, їй складно лікуватись.

"Лікарка каже – спершу треба трохи від’їстися, бо є серйозний ризик втратити життя від дистрофії. Ну і за цим стоїть цілий "букет" інших серйозних проблем: серцева, ниркова і підшлункова недостатність, запалення внутрішніх органів, холіцистит... В них нікого фактично немає. Брат Ірини був в теробороні і загинув у березні 2022, його знайшли в лікарні у Бучі. Є ще родичі у Львові, але вони нічим не можуть допомогти", - йдеться у дописі.

Ірина Цілик повідомила, чим можна допомогти, для цього потрібно написати їй:

Можливо, у вас є якась техніка, яка добре працює, але вам не потрібна (плита, холодильник, мультиварка, комп’ютер чи ноутбук, смартфон…)

Лікування Ірини. Можливо, ви можете чимось конкретним допомогти?

Поради. Чи можлива допомога якоїсь соціальної служби в такій ситуації? Як це працює, до кого звертатися?

Також Ірина Цілик збирає кошти на допомогу пані Ірині:

Банка "Монобанку".

Банківська картка, куди можна скидати кошти: 5375411213457752

PayPal: itsilyk@gmail.com

Читайте також провідні новини дня: