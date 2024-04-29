Важить менше 30 кілограмів: жительці Києва потрібна термінова допомога

Брат жінки загинув на війні, а тому їй нема кому допомогти.
Жительці Києва Ірині потрібна допомога: у неї суттєві проблеми зі здоров'ям та через голод її вага менше 30 кілограмів.
Про це у Facebook написала українська кінорежисерка, письменниця Ірина Цілик.
Ірина Цілик зазначила, що вона просить допомогти своїй знайомій, у якої великі проблеми зі здоров'ям та побутові негаразди.
"Ірина – моя ровесниця, філологиня, тонка світла людина. Заходиш до неї додому – купа книжок-добрих знайомих (Плужник, Стус, Тютюнник, сучасники). Крім книжок, немає майже більше нічого. Як так сталося? 2022-го Ірина з мамою пані Валентиною виїжджали з Києва. Поки їх не було, в домі прорвала труба, і їхню квартиру були вимушені відкрити. Відкрили, але не закрили. І коли дві жінки повернулися врешті додому, то побачили, що їхню квартиру жорстко розмародерили. Вкрали майже все – аж до виделок і зйомних кранів. Квартира сильно постраждала від потопу. Тепер вони живуть у незатишному приміщенні без плити (щось там перегоріло в ній), без холодильника (він замовк, хоча майстер не перевіряв, чи він точно зламався, – не було на це грошей). Але проблема не в цьому", - написала режисерка.
Ірина Цілик додала, що її знайома від початку війни волонтерила, проте згодом втратила роботу та залишись без коштів. Далі додались проблеми зі здоров’ям. Вона лікувалась, проте зіткнулась з браком грошей.
"Ірина з початку повномасштабної війни волонтерила, але вже два роки ніде не працює – спершу втратила роботу, а потім здоров’я. Вона завжди мала крихке здоров’я і великі проблеми з нирковою недостатністю, але минулої осені почалося якесь незрозуміле загострення, потім ще свого додав Covid, і її здоров’я капітально посипалося", - зазначила вона.
Окрім того жінка важить менше 30 кілограмів, оскільки часто голодувала.
"Її організм не приймає зараз більшість звичайної їжі, список можливих продуктів дуже обмежений, і, на жаль, більшість з них дорогі. А оскільки вони з мамою вже довгий час живуть лише на мамину пенсію, жінки потрапили в дуже скрутну ситуацію. На вуглеводній бідній дієті дійшло до страшного – Іра схудла до критичної ваги, почався авітаміноз, білкове голодування створило проблеми з м’язами - тепер їй віднімає ноги. І при цьому жінки не знали, куди звернутися, бо "війна, у людей довкола стільки проблем і трагедій, соромно просити про допомогу", - написала Ірина Цілик.
Оскільки вага в Ірини дуже низька, їй складно лікуватись.
"Лікарка каже – спершу треба трохи від’їстися, бо є серйозний ризик втратити життя від дистрофії. Ну і за цим стоїть цілий "букет" інших серйозних проблем: серцева, ниркова і підшлункова недостатність, запалення внутрішніх органів, холіцистит... В них нікого фактично немає. Брат Ірини був в теробороні і загинув у березні 2022, його знайшли в лікарні у Бучі. Є ще родичі у Львові, але вони нічим не можуть допомогти", - йдеться у дописі.
Ірина Цілик повідомила, чим можна допомогти, для цього потрібно написати їй:
- Можливо, у вас є якась техніка, яка добре працює, але вам не потрібна (плита, холодильник, мультиварка, комп’ютер чи ноутбук, смартфон…)
- Лікування Ірини. Можливо, ви можете чимось конкретним допомогти?
- Поради. Чи можлива допомога якоїсь соціальної служби в такій ситуації? Як це працює, до кого звертатися?
Також Ірина Цілик збирає кошти на допомогу пані Ірині:
- Банка "Монобанку".
- Банківська картка, куди можна скидати кошти: 5375411213457752
- PayPal: itsilyk@gmail.com
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