Про важку ситуацію на Куп'янському напрямку, що хоче ворог і чи є в нього шанси повідомив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Про це він заявив під час телемарафону.

"Стосовно Куп'янського – там було зосереджено до початку цих серйозних наступальних дій велика кількість збройних сил росіян. Це близько 130 тисяч живої сили, десь біля тисячі танків (це третина всіх танків, що є у росіян, бо у них трохи менш як 3 тисяч на лінії фронту), це десь 850 одиниць ствольної артилерії (це десь п'ята частина всієї артилерії), це десь 350 реактивних систем залпового вогню (це теж третина всіх РСЗВ)...", - зауважив він.

"І вони там роблять постійно так звані тактичні ротації, тобто штурмові групи... коли зазнають втрат, вони відходять і росіяни навіть намагаються, щоб ті, хто відходять, не перетиналися фізично з тими, хто виходить, їм на заміну...", - додав експерт.

"Чому нам там так важко тримати оборону? Бо в нас немає можливості на такі часті ротації... тому в нас в цілому одні й ті самі люди... Вийти вони хочуть на річку Оскіл і далі її форсувати. Це швидше за все може їм і вдасться, але перейти річку Оскіл... правий берег – це гірський кряж, там вже побудована дуже потужна наша фортифікація, там достатня кількість нашої артилерії... вже пристріляла всі можливі підходи ворога до цієї річки. Тому бої йдуть важкі, але припускати, що росіяни зможуть дійти до Куп'янська чи до Куп'янська-Вузлового поки що не варто, бо для цього їм треба форсувати річку Оскіл, а на це (як кажуть люди, що там воюють) у них шансів практично немає", - резюмував Олексій Гетьман.

Раніше військовий ЗСУ розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку.

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