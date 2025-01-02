 Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська - Deep State

Протягом 30, 31 грудня та 1 січня росіяни проводять активні штурмові дії на село Нововасилівку з півдня та сходу.

Про це пише Deep State.

В основному силами піхоти, іноді за підтримки ББМ та ЛАТ.

"Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і СП Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога у живій силі може стати вирішальним фактором, на жаль", - йдеться у повідомленні.

Журналістка попередила, що Україну невдовзі чекає "велика битва за Покровськ".

Раніше колишній головком ЗСУ Муженко пояснив, які плани має Росія щодо Покровська.

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