"Важкі бої": російські військові у Курській області кидають колони на штурм – РНБО

Станом на 12 жовтня поточного року у Курській області РФ тривають активні бойові дії.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"На Курщині тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм. Війна там динамічна, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості, дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється", - розповів він.

Коваленко зауважив, що російські воєнкори на тлі невдач російської армії "намагаються цю тему засушити".

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав серйозну помилку, якої припустилася Україна в Курській області.

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