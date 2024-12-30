Важкі часи, жінка, котра врятує, та перемога: що пророкували Україні віщуни та астрологи у 2024 році

Астрологи, екстрасенси та мольфари в Україні прогнозували, що 2024 рік мав бути вирішальним для країни, зокрема в контексті завершення війни. Тарологиня Яна Пасинкова передбачила "історичний тиждень", який може ознаменувати кінець конфлікту, зазначивши, що необхідні ресурси для цього вже обговорюються.

Чимало екстрасенсів прогнозували те, що війна може закінчитися після виборів у США. Зокрема, вони стверджували, що Україна відновить свої території, а перемога буде за українським народом.

Що пророкували для України у 20204 році – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Важкі часи для України

Старець Ігнатій прогнозував про складний час для українців у липні та серпні 2024 року. За його словами саме тоді, РФ здійснить масовані атаки на Україну. Липень стане найскладнішим місяцем для нашої енергетичної системи, але від серпня почнеться покращення ситуації.

Як бачимо, 8 липня росіяни вдень атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ. Пошкоджено понад 50 цивільних об’єктів по всій країні - житлові будинки, бізнес-центри, трансформаторні підстанції, медцентр та дитяча лікарня "Охматдит".

Про небезпеку у квітні та вересні говорила Яна Пасинкова.

Зазначимо, починаючи від 30 серпня, Росія не припиняє масовані обстріли України. Спочатку окупаційна армія тероризувала Харків, Суми, Дніпро, Київ, Запоріжжя, 4 вересня, потужно вдарила по Львову та Кривому Рогу, а напередодні атакувала Полтаву, вбивши понад пів сотні людей двома ударами.

Україну врятує жінка

Ясновидець Андрій Дуйко передбачав, що коли президенткою США стане Камала Гарріс, війна в Україні дуже швидко закінчиться, зокрема на дуже вигідних умовах для країни.

Це ж саме стверджував відомий астролог Влад Росс, котрий говорив, що саме жінка, котра стане новою пані президент США, врятує Україну.

Однак, як бачимо, дані прогнози не справдилися й новообраним президентом Сполучених Штатів Америки став Дональд Трамп.

Схожий прогноз робила й переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова. Він стосувався України. Вона зауважувала, що саме жінка, котра прийде до влади в Україні припинить війну. Вона додала, що Україна може підписати угоду зі США щодо корисних копалин на нашій території.

"Буде зміна влади та прийде жінка. Вона трохи наведе лад, якщо не у світі, то в Україні точно", – сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Прогнози на 2024 рік

Тарологиня Яна Пасинкова у серпні прогнозувала, що для України настане "історичний" тиждень, який буде вирішальним у багатьох аспектах..

"Щось вже відбулось. Є завжди але. Але щоб тиждень дійсно став історичним, потрібні ресурси обіцяного. Я думаю, що щось вже підписано, щось проговорено. І це стосується закінчення війни. Але ресурсів ще не надано. Або люди ще сказали ок і підписали - вони ще нічого не зробили. Тепер мають бути конкретні вливання. І дійсно щось до нас йде. І до кінця місяця ми дізнаємось, як йтиме війна і чого чекати", – сказала вона.

На початку осені астролог Алакх Ніранжан прогнозував, що вересень-жовтень 2024 року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати і вирішальними у війні.

Раніше астролог розповідав, що від середини весни 2024 року почнеться вдалий час для успішних дій. Від травня стане можливим початок успішного наступу ЗСУ. Також він зазначав, що можливі переговори про припинення війни будуть улітку, а бойові дії завершаться у вересні.

Однак, він зауважував, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії. Про це зазначала також Яна Пасинкова. За її передбаченнями, два регіони не повернуться до складу нашої держави.

88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах, також прогнозувала, що Україна переможе у війні вже цього року. Це буде кінець весни – початок літа. Вона вважала, що Крим повернеться Україні й жодних територій Росія не забере.

Провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин також передбачала несподівану перемогу України навесні 2024 року. До того ж вона зауважувала, що закінчиться час і для російського диктатора Володимира Путіна.

Про закінчення війни у 2024 році говорив й журналіст Дмитро Гордон. Він заявляв, що війна в Україні закінчиться 2024 року, а Крим деокупують протягом найближчих п’яти місяців (починаючи з червня).

Зокрема, у грудні Гордон він не відмовлявся від своїх передбачень та заявляв, що до кінця 2024 року ЗСУ вийдуть на рубежі, фіксовані перед повномасштабним вторгненням Росії.

Провідниця до Вищих вимірів Ая також вважала, що війна в Україні закінчиться 2024 року. Вона зауважувала, що про це свідчить багато знаків. Провідниця до Вищих вимірів зазначила, що диктатора Путіна "наступного року не буде на Красній площі під час святкування 9 травня".

Влад Росс зазначив, що Україна 2024 року ймовірно таки зможе повернути Крим і після цього може закінчитись війна. Він також переконаний, що до кінця 2024 року наші Сили оборони звільнять окупований Росією Крим, а в червні цього року Україна має багато шансів знищити назавжди Кримський міст.

Шаманка Сейраш вважає, що прогнозувала про початок перемовин про закінчення війни в Україні може початись вже наприкінці 2024 року. Зокрема, це мало б статися після виборів у США.

Нові прогнози закінчення війни в Україні

Влітку-восени 2025 року Україна здобуде перемогу у війні. Такий прогноз озвучив старець Ігнатій.

Те ж саме, посилаючись на власні дослідження, прогнозує й астролог Влад Росс. Він зауважив, що війна може закінчитись 2025 року. Знавець планет та зірок вважає, що взимку можливі вирішальні зміни на фронті.

Найближчим часом на фронті складеться жорстка та складна ситуація, "олімпійського перемир’я" не буде, але після 24 лютого 2025 ситуація для України може дуже суттєво покращитись. Крім цього, саме після 24 лютого 2025 року на Україну може очікувати перемога у війні.

Схожий прогноз зробив астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян. За його словами, скоріше за все, війна закінчиться 2026-2027 року. Війна може тривати ще до 2027 року., і це буде крайньою датою закінчення бойових дій.

Астрологиня Поліна Павлова також спрогнозувала, що війна в Україні може закінчитись до 2026 року. Вона вважає, що цей період буде оптимістичним, проте деякі українці можуть бути розчаровані. Астрологиня зазначила, що закінчення війни додасть українцям оптимізму і багато людей повернеться додому.

Індійський астролог Кушал Кумар, якого назвали "Нострадамусом" передбачив завершення війни у межах: від травня до жовтня 2025 року.

Окрім індійського, український "Нострадамус" Андрій Дуйко передбачив, що 2025 року Україна може укласти мирний договір.

"Неважливо, як укладуть мирний договір. Але це станеться. Бо після того, як зупиниться конфлікт, у великої кількості людей (росіян – ред.), які слухали пропаганду, залишаться запитання до свого лідера. Запамятайте слово "новачок", ми його дуже довго чутимемо наступного року. Але про що йдеться, не можу говорити", – зауважив Андрій Дуйко.

Азербайджанський екстрасенс Сабухі Іманов вважає, що 2025 рік буде переможним для України, а війна закінчиться у 2026 році.

Тарологиня Ірина Тарот вважає, що в України є шанс "достойно вийти з цієї війни", проте найближчим часом миру не буде.

Український астролог Дмитро Уранус зазначив, що у період з березня по квітень 2025 будуть події, які приведуть нас до майбутнього миру.

Також він зазначив, що говорячи про мир чи закінчення війни, він не передбачає повернення Україною всіх окупованих територій найближчим часом – цей процес буде тривалим.

Володимир Бадіян вважає, що війна в Україні може тривати ще до 2027 року. На його думку, це крайня дата закінчення бойових дій.

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