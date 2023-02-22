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"Важкий був бій": на Кремінському напрямку ЗСУ зупинили спробу прориву ворожої роти танків і піхоти

"Важкий був бій": на Кремінському напрямку ЗСУ зупинили спробу прориву ворожої роти танків і піхоти

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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"Важкий був бій": на Кремінському напрямку ЗСУ зупинили спробу прориву ворожої роти танків і піхоти

скриншот з відео / Сергій Гайдай

Росіяни намагалися здійснити прорив на Кремінському напрямку за допомогою роти танків та роти піхоти.

У вівторок, 21 лютого, на Кремінському напрямку українські військові зупинили спробу окупантів здійснити прорив оборони ЗСУ.

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Добрий ранок з Кремінському напрямку. Росіяни намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти. Що з того вийшло - гарне багаття з танків "на мільйон", - поінформував він.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Гайдай в ефірі телеканалу "Київ" сказав, що це був важкий бій. "Там декілька танків так і залишилися на полі бою. Вони вже нездатні виконувати свої завдання, тому що наші хлопці їх просто знищили. Прорив не вдався, тому зараз ситуація стабілізувалася, все нормально", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що окупанти намагаються протиснути оборону Збройних сил України на Кремінському напрямку. Наразі там найважча ситуація, адже там найбільше обстрілів та атак.

Також окупанти продовжують свої атаки на кількох напрямках – Сватове, Кремінна і Білогорівка

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Дата публікації
Перегляди
5476
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