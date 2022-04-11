"Важкий випадок": Ляшка запросили на всеросійську конференцію

Міністр охорони здоров'я України відправив медиків з РФ, які запросили його на конференцію, слідом за російським кораблем.

Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка медики із РФ запросили взяти участь у всеросійській конференції. Очільник українського відомства обурився витівкою медичної спільноти Росії, яка жодного разу не підтримала Україну, і більше того мала нахабність надіслати таке запрошення.

"Отримав лист з паралельного світу. Світу, де існує спеціальна військова операція, і де російські окупанти не вбивають мирне населення. І ще раз переконався, що війна в Україні, це не лише особиста відповідальність єдиного божевільного вождя, а й вибір мільйонів людей, які свідомо чи підсвідомо продовжують жити у вигаданій і ретельно виплеканій бульбашці. І, на жаль, медики там не стали винятком", - написав Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Очільник Мінохорони здоров'я розповів, що російська асоціація спеціалістів пренатальної медицини запросила його взяти участь у всеросійській конференції, учасниками якої є 75 представників з різних регіонів РФ.

"Мабуть сила пропаганди настільки велика, що навіть академіки російської академії наук вірять у свої казки про те, що Україна от-от стане частиною росії і вже мають нахабність запрошувати нас на свої провінційні конференції", - написав він.

Ляшко додав, що російські медики продовжують ігнорувати події в Україні та світі.

"Чи це санкції вже настільки набрали обертів, що в російському обмеженому інтернеті не залишилось жодної інформації про те як і чим живе реальний світ? А живе світ лише підтримкою України, повним ізолюванням росії та повним виключенням ваших фахівців, асоціацій та професійних об’єднань зі світової спільноти. Єдине, що відповідає реальності це назва цієї конференції – "Сложный случай". Це дійсно важкий випадок. Важкий випадок невігластва, лицемірства та боягузтва", - написав міністр охорони здоров'я України.

Він додав, що за весь період повномаштабного нападу Росії на Україну, російські медики жодного разу не засудили війну, яку розв'язала їхня країна.

"За 47 днів війни ми жодного разу не чули ваших звернень, не отримали жодної відповіді на наші заклики засудити війну, не бачили ваших акцій протесту та звернень з вимогою зупинить криваві вбивства в Україні. Тому, російська асоціація спеціалістів пренатальної медицини, як і всі інші, будь ласка – за російським кораблем", - підсумував Ляшко.

Читайте також: