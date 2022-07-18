"Важко осягнути логіку маніяка": Фурса розповів, яку тактику застосовує Путін

Президент Росії Володимир Путін послуговується логікою терориста і застосовує відповідну тактику у війні проти України. Але тактика терориста — то тактика відчаю, бо нічого іншого Путін зробити не може.

Таку думку висловив у виданні НВ економіст Сергій Фурса.

"Путін обстрілює Україну. Важко осягнути логіку маніяка і дати відповідь навіщо. Може, щоб налякати. Залякати. Змусити українське суспільство тиснути на владу, щоб влада підписала капітуляцію. Так, ми всі з вами знаємо, що воно так не працює. Що це лише посилює ненависть і лють. Але Путін може цього не знати. І просто використовує логіку терориста", - зазначив він.

За словами Фурси, "після російських звірств у Бучі, всі в Україні зрозуміли, що мова йде саме про виживання" українців.

"А отже піти на поступки терористу просто не варіант. Самі росіяни своїми діями зробили неможливим досягнення своїх цілей методом терору. Зараз неможливі компроміси. Ті самі компроміси з терористами, на які іноді готові піти європейські країни у намаганні мінімізувати економічні втрати", - вважає економіст.

Він вважає, що ціль путінського терору - страх і паніка серед українців.

"Не допомагати терористу. Не допомагати йому досягати своїх цілей. Страху і паніки. Не бігати у реальному і віртуальному світі з криками, що завтра Путін збере думу, раду федерацій і раду шаманів, оголосить мобілізацію і закидає всю Україну ракетами, посилаючись на анонімні Телеграм-канали. Ми не можемо зупинити ці теракти. Ніхто не може. Західна зброя може допомогти мінімізувати удар, але не нівелювати його. Ніякі залізні куполи тут не допоможуть. Тому треба зціпити зуби і не допомагати терористу. І терпіти. Розуміючи, що тактика терориста — то тактика відчаю, бо нічого іншого він зробити не може", - вважає Фурса.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни все ще мають незмінну кінцеву мету у цій війні – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає через дії російської сторони.

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