"Важко утримувати позиції за таких умов": військовий експерт про бої в Авдіївці та Пісках

Одні з найгарячиших напрямків - Піски та Авдіївка.

Про це в ефірі Телемарафона розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Росія на цьому напрямку використала свою перевагу в артилерії. Вони піддають нещадним обстрілам позиції українських військових, які перебувають там. Це звичайно проблема для нас, і безпосередньо важко утримувати позиції за таких умов, але наші бійці продовжують це робити. Авдіївка і Піски - це одні з найміцніших та укріпленіших ще від 2014-го року, але зараз російські війська досить активно туди перекинути артилерію, сили і засоби та продовжують завдавати ударів. Їм не дуже вдаються наступи на інших напрямках, вони намагаються зосередити в одній-двох точках масовані обстріли", - розповів Мусієнко.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку в лоба з території окупованої Донецької області. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що загарбники не будуть чекати, доки українські сили відійдуть зі своїх підготовлених оборонних позицій внаслідок російських операцій з охоплення на північний схід від населеного пункту.

Читайте також: