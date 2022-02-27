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Важкого поранення зазнав заступник мера Нової Каховки: відеозвернення

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Важкого поранення зазнав заступник мера Нової Каховки: відеозвернення

Чоловік вижив і перебуває в Київській області.

Російські війська важко поранили заступника міського голови Нової Каховки Херсонської області, ветерана АТО Володимира Арнаута. 

Про це свідчить відеозапис, який зробив посадовець.

"Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!" – сказав Арнаут на відео.   

Ролик з'явився в Мережі вдень 27 лютого, а місце перебування чоловіка було невідоме. Згодом з’ясувалося, що ветеран АТО вижив і перебуває в теробороні під Бучею Київської області. Про це повідомив військовий і блогер Анатолій Штефан.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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