Важкого поранення зазнав заступник мера Нової Каховки: відеозвернення

Чоловік вижив і перебуває в Київській області.

Російські війська важко поранили заступника міського голови Нової Каховки Херсонської області, ветерана АТО Володимира Арнаута.

Про це свідчить відеозапис, який зробив посадовець.

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"Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!" – сказав Арнаут на відео.

Ролик з'явився в Мережі вдень 27 лютого, а місце перебування чоловіка було невідоме. Згодом з’ясувалося, що ветеран АТО вижив і перебуває в теробороні під Бучею Київської області. Про це повідомив військовий і блогер Анатолій Штефан.