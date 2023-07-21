Важкої техніки та вибухівки не побачили: у МАГАТЕ розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС

Ризиків ядерній безпеці наразі немає, кажуть в організації.

Експерти МАГАТЕ за останній тиждень здійснили додаткові інспекції та обходи на Запорізькій атомній електростанції в Україні.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

За словами Гроссі, фахівці агентства не виявили жодної важкої військової техніки, вибухових речовин або мін, але вони все ще очікують доступу до дахів будівель реакторів.

Група експертів МАГАТЕ перевірила блоковий щит управління, реакторний зал, басейн витримки, аварійний блоковий щит управління, приміщення, в яких розташовані електричні шафи систем безпеки, машинний зал.

"У машинних залах енергоблоків № 1, 2 і 4 експерти МАГАТЕ бачили транспортні засоби, проте видимих слідів вибухових речовин або мін виявлено не було", — повідомив Рафаель Гроссі.

У своїй заяві гендиректор наголосив, що співробітникам агентства ще не надали запитаний раніше доступ на дахи реакторів і їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4, які становлять особливий інтерес.

Також, після руйнування Каховської греблі, МАГАТЕ продовжують уважно стежити за ситуацією з наявністю води для охолодження шести реакторів ЗАЕС.

За інформацією Гроссі, водопостачання залишається відносно стабільним. Рівень води знижується приблизно на 1 сантиметр на день, в охолоджувальних ставках води достатньо на кілька місяців.

Раніше у ГУР повідомили, що російські загарбники планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння. За даними ГУР, ймовірно, найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС.

Читайте також: