"Важлива робота, бо війна триває": Маляр розповіла про свою наступницю

Маляр привітала свою наступницю з призначенням.

Ганна Маляр передала справи Наталії Калмиковій. Вона наголосила, що робота нової заступниці міністра оборони України є вкрай важливою.

Про це ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла у своєму телеграм-каналі.

Ганна Маляр та Наталія Калмикова / Фото Ганни Маляр

"Це фото з Наталією Калмиковою зроблене в дні звільнення Києва та області. Тоді ми всі були об‘єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра Оборони", – відзначила Маляр.

Як зауважила Маляр, буде важко. "Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у середу, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони України.

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