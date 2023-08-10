Важлива вчасна допомога: в Україні реалізують масштабний проєкт із запуску та підтримки виробництва засобів ведення ближнього бою

Народний тренер «Голосу країни», український бізнесмен та меценат Андрій Мацола оголосив про реалізацію масштабного проєкту спільно з Силами логістики ЗСУ з запуску та підтримки виробництва вітчизняних засобів ведення ближнього бою і не тільки.
Про це йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.
Андрій Мацола зазначив, що в усіх нас сьогодні одна мета — наша перемога. А запорука успіху України на фронті - це швидкість та безперебійність постачання озброєння.
“Як каже «Залізний генерал», будь-яка допомога важлива, але найважливіша допомога та, яка приходить вчасно. Честь отримати нагороду «За сприяння війську" від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного. Перемога буде!”, - написав український бізнесмен і меценат.
Нагадаємо, у рамках благодійної ініціативи “Твій Голос на аерозасоби для розвідки”, яку проводив «Голос країни» разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим», завдяки Андрію Мацолі було закрито збір в 3 мільйони гривень. Також до кінця цього року Андрій Мацола допоможе 50 українським захисникам відновитись після поранень, які вони отримали, захищаючи Україну.