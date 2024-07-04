Важливе кожне життя: на Черкащині рятувальники витягли з вогню маленьких цуценят (фото)

Рятувальники Черкащини у середу, 3 липня, отримали повідомлення про пожежу – горіло сміття на відкритій території. Але ніхто не міг припустити, що крім гасіння смітника вогнеборцям доведеться врятувати кілька життів.

У самому епіцентрі пожежі рятувальники почули відчайдушне скавчання. Але через велику задимленість знайти місце, де живим істотам була потрібна негайна допомога, вдалося не одразу.

Про операцію порятунку життів ДСНС України розповіла у соціальній мережі Facebook.

Пожежники врятували цуценят від вогню / Фото: facebook.com/ДСНС

"Після пошуків вогнеборці знайшли 5 цуценят. Троє з них були лише налякані, а двоє надихались диму", – розповіли у ДСНС.

Маленьких хвостиків вдалося вчасно витягнути з осередку пожежі. Їх віднесли на безпечну відстань, вмили та напоїли водою. Наразі невідомо, де знаходиться мати цуценят.

Врятованих тваринок співробітники ДСНС передали старості громади.

Нагадаємо, на Вінниччині надзвичайники за день двічі рятували жінок, які пішли збирати гриби. Одна з врятованих отримала важку травму внаслідок падіння.

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