Важливі голосування, результати United24 й споживання електрики: головне зі звернення президента

Президент України підбив підсумки четверга, 7 грудня. Йшлося про допомогу від партнерів, роботу наших воїнів та інші напрями.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні.

Зокрема, він:

подякував Японії вчасне й потрібне рішення щодо підтримки України на суму 4,5 мільярда доларів;

провів тривалу нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо співпраці з партнерами, підготовки й нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами;

обговорив критично важливі питання щодо енергосистеми, відзначив підтримку країн-партнерів.

"І дякую кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику", – сказав глава держави.

Україна та Євросоюз

За словами президента, цього тижня від Верховної Ради України очікують критично важливих голосувань щодо того зобов'язань України в межах підготовки початку переговорів із ЄС. Пріоритете том є повна реалізація всіх тих рішень, наголосив він, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку.

"Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", – підкреслив Зеленський.

Він також провів перемовини з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом щодо міжнародних відносин, співпраці у ЄС, підтримки захисту України.

" Кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою. Дякую за допомогу!", – відзначив головнокомандувач.

Результати United24

Лідер провів розмову з амбасадорами державної благодійної платформи United24. Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови.

"Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об'єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи United24", – повідомив Зеленський.

Ці кошти будуть спрямовані на: безпілотники, морські дрони, реанімобілі високого класу, броньовані швидкі, генератори для лікарень та інше обладнання.

"У процесі відбудови – багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування. Це все – мільйони донорів, абсолютно різних. І звичайні люди, і компанії з понад сотні країн. Я дякую всім, хто долучився до роботи United24, і всій команді нашої платформи", – сказав лідер.

Потужна робота бійців

Щодня головнокомандувач на зв'язку з військовими, командувачами, розвідкою. Зеленський відзначив роботу прикордонників, які захищають межі нашої держави, та усіх воїнів Сил оборони та безпеки України, контрі б'ються на фронті заради України та українців.

"Дякую всім бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України! Особливо відзначу воїнів Краматорського прикордонного загону – Бахмутський напрямок, Донеччина. Солдат Мечислав Левицький та сержант Ігор Куликов – хоробрі, результативні воїни. Я дякую вам, хлопці! Житомирський прикордонний загін – солдат Василь Палій із позивним "Кордон" та сержант Олександр Качур. Воюють на Донеччині. Дякую вам за відвагу та знищення ворога! Спецпідрозділ ДОЗОР. Працює на різних напрямках, і на кожному є результат. Молодці, воїни! Відзначу також і підрозділи, які захищають південь нашої держави, зокрема Південного регіонального управління та Морської охорони. Їхні мобільні вогневі групи щоночі полюють на "Шахедів", і я дякую вам, хлопці, за кожен збитий ворожий дрон!", – висловився український глава.

Крім того, ухвалене й нове рішення щодо санкцій нашої держави проти російських суб'єктів, які причетні до цієї агресії, працюють на неї. Йдеться про понад 360 російських фізичних та юридичних осіб.

"І працюємо з партнерами, щоб синхронізувати всі наші санкційні кроки", – додав головнокомандувач України.

День людей, які дбають про українців та Україну

Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Ця дата уособлює багатьох людей, які працюють у громадах, заради громад. У районах поблизу фронту й по всій нашій державі.

"Я вітаю всіх, для кого бути в місцевому самоврядуванні – це бути саме з людьми, дбати про інтереси людей і завжди пам’ятати про інтереси всієї України. Дякую тим, хто справді робить свої громади сильнішим", – каже президент.

З огляду на це він підписав указ про нагородження представників місцевого самоврядування – тих, хто працює поблизу фронту, був поранений, але не залишив людей і свою громаду.

"Слава всім, хто захищає нашу державу як свій власний дім! Слава нашому міцному народу!", – резюмував Володимир Зеленський.

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