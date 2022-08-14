Важливі переговори: Зеленський анонсував "дуже активні" тижні серпня

Україна готується до дуже активних тижнів другої половини серпня, а саме переговорів, зустрічей, Кримської платформи, нових звернень до закордонних спільнот.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні ввечері 14 серпня.

"Цього тижня продовжу розширювати наші звʼязки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві. Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде", – зазначив він.

Також президент повідомив про те, що триває робота над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терористки відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав заклик президента Володимира Зеленського заборонити Заходу видавати візи росіянам. Він закликав всі країни ЄС та "Групи семи" припинити видавати візи громадянам Російської Федерації, допоки вони "не навчаться поважати міжнародні кордони".

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