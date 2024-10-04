Важливі події та посилення обстрілів: астрологиня спрогнозувала, що чекає на українців у жовтні

Початок жовтня є сонячним, цей місяць задає тон світовому порядку денному. Загалом осінь – це про важливі події у світі. Кожен, хто слідкує за новинами, вже може почати відслідковувати це.

Що чекає на українців у жовтні і не тільки – розповіла астролог Наталія Власенко.

Слід пам'ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Передбачається загострення ситуації

З поточного місяця в Україні починається уповільнення, затягування. І так буде до весни. Власенко констатувала: на нас чекають непрості пів року. Тенденція місяця вказує на загострення ситуації з боку ворога.

"Для нас це дуже важливе затемнення в плані соціального життя, всі домовленості і відносини близько затемнення (вересень-жовтень). Всі заяви щодо України зараз не просто так і щось в цьому є. І цей місяць може дозволити нам змінюватись під впливом зовнішніх обставин і ми можемо отримати шанс на відновлення. Головне мати контакт. Зміни йдуть і ми їх будемо спостерігати до кінця весни", - запевняє астрологиня.

З жовтня всі теми щодо води, вірусів, кордонів знову акцентовані. Наступного року багато буде проблем з кордонами, їх закриттям, хворобами, потопи чи паводки..ця осінь починає тренд. Власенко радить усім зараз вирішувати питання переїздів та еміграцій.

"Де ви хочете бути й де себе відчуваєте добре. До весни треба вирішити, а краще раніше", – наголошує вона.

Щодо небезпек, то вона буде багато де. Як пояснює Власенко, є відчуття, що Росія накопичує зброю/ресурси або ж буде використовувати щось нове.

"В другій половині жовтня може бути більше фальшу, активності, обстрілів... Але вони й так завжди є. Район 16 числа не дуже подобається. Можуть найближчі місяці цілити по дамбах (біля річок і моря), лікарнях, де діти", – зазначає вона.

Тема дітей, за словами астрологині, залишається актуальною і в першій половині 2025 року.

"З кінця жовтня Марс переходить в знак Рака і це знак слабкості для нього, для ситуацій ведення війни нічого хорошого з цього нема. По факту в Раці він буде аж до червня (з урахуванням ретроградного руху)", – зауважила астрологиня.

Окрім війни, продовжує вона, це ще і можливість всіляких землетрусів, підвищеної аварійності, епідемії, насилля, стихійних лих, нюансів з кордонами країн і так далі.

"Мені не подобається транзит Марсу в Раці, це завжди про підвищення рівня смертності…В Раці він не боєць, а пасивний, нервовий, накопичує агресію. Це спонтанні необдумані дії та рішення, все на емоціях і давка буде саме на почуття безпеки, позиція жертви активна. Але Марс в Раці - це приклад військового, який любить свою Батьківщину, тому не все так погано. Просто більшість дій будуть нестабільними", – підсумувала вона.

Нагадаємо, відомий астролог Алакх Ніранжан вважає, що вересень-жовтень 2024 року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати і вирішальними у війні. Крім цього, він назвав області, які РФ не поверне Україні.

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