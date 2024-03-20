Важливі рішення для України: Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка відвідала Дніпро та на власні очі побачила руйнівні наслідки російського повітряного терору.

Про це глава держави повідомив 20 березня.

Під час зустрічі Оллонгрен і Зеленський особливу увагу приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню наших захисників артилерією, бронетехнікою та БпЛА.

Нагадаємо, Нідерланди планують спрямувати 250 мільйонів євро на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України. Гроші скерують на допомогу ЗСУ, адже розуміють, що Україна потребує більше ракет для ППО та артснарядів. Через це країна фокусується на збільшенні оборонного виробництва та пошуку рішень для зменшення дефіциту.

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