Важливість щеплення проти коронавірусу та найщасливіший вік людини. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова закликала всіх акушерів-гінекологів та сімейних лікарів вмовляти кожну вагітну вакцинуватися на будь-якому терміні вагітності. Читати далі –>
- Який найщасливіший вік у людини? За дослідженнями вчених виявилося це 30-34 роки. Читати далі –>
- США, які надають Україні допомогу для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер. Читати далі –>
- У Києві на базі технологічного парку UNIT.City відкрили тестову зону технології 5G - 5G Lab. Читати далі –>
- Українці стали частіше розповідати про булінг та цькування на робочому місці. Читати далі –>
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.