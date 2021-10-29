Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Важливість щеплення проти коронавірусу та найщасливіший вік людини. П'ять новин, які ви могли проспати

Важливість щеплення проти коронавірусу та найщасливіший вік людини. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова закликала всіх акушерів-гінекологів та сімейних лікарів вмовляти кожну вагітну вакцинуватися на будь-якому терміні вагітності. Читати далі –>
  • Який найщасливіший вік у людини? За дослідженнями вчених виявилося це 30-34 роки. Читати далі –>
  • США, які надають Україні допомогу для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер. Читати далі –>
  • У Києві на базі технологічного парку UNIT.City відкрили тестову зону технології 5G - 5G Lab. Читати далі –>
  • Українці стали частіше розповідати про булінг та цькування на робочому місці. Читати далі –>

Промова Катерини Булавінової: "Потурбуйтеся про невакциноване населення"

Промова Катерини Булавінової: "Потурбуйтеся про невакциноване населення"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація